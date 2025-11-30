Los gritos que sirvieron de poco en un vacío Sausalito: el lado B de la victoria de Deportes Iquique sobre Everton / Pablo Ovalle Isasmendi

Deportes Iquique derrotó a Everton en Viña del Mar y quedó a solo dos puntos de los “Ruleteros”. Uno de los dos equipos descenderá el próximo fin de semana, cuando se dispute la última fecha del Campeonato Nacional.

ADN.cl estuvo presente en el Sausalito este domingo y acá te contamos el lado B de la victoria de los “Dragones Celestes” sobre el cuadro viñamarino.

Tribunas vacías y sin vendedores

Con el castigo por la invasión ante la UC ya corriendo, Sausalito no tuvo hinchas en las tribunas, con lo que solo la música de fondo y los periodistas despachando en Marquesina eran el único ruido en la previa al compromiso.

Con eso en mente, ningún puesto de confites y bebidas abrió, complicando a los pocos que llegaron a la zona alta de Viña del Mar, más aún considerando el sol que pegó fuerte en las tribunas.

La familia es lo primero

Antes de arrancar el compromiso, se vivió un emotivo momento cuando el central ruletero, Diego Oyarzún, se fundió en un abrazo con su padre, Marcelo Oyarzún, preparador físico de Deportes Iquique.

También hubo afectuosos saludos de Diego Orellana y Álvaro Ramos, jugadores de Iquique, con el staff técnico de los ruleteros.

Misael Dávila hace daño de lateral

En una posición poco habitual en su carrera, el volante se las arregló para, en el inicio del partido, ir a la marca de Sebastián Sosa y arreglárselas para irse en ataque como lateral izquierdo. Fue así como al minuto 11 propició un centro que Álvaro Ramos estrelló en el horizontal.

Más tarde, el ex Palestino se lució otra vez con sus pelotas detenidas: casi anota un tiro de esquina olímpico al minuto 40, y a los 49 remeció el horizontal con un venenoso tiro libre.

Los petardos despertaron a Everton

Pasados los 20 minutos, un grupo de fanáticos de Everton lanzó petardos desde los exteriores del estadio durante cerca de un minuto. Tras ello, los locales tuvieron su primera chance clara en una arremetida de Alan Medina.

La ley del ex enmudece Sausalito

Álvaro Ramos llegó a su gol 113 por Deportes Iquique con un impecable cabezazo a los 44 minutos, quedándose tendido en el césped de su ex club para evitar festejarlo demasiado. Todo en medio de la preocupación de los directivos y cercanos al plantel de Everton, cerca de 20 personas presentes en la marquesina del Sausalito.

La desesperación de “Triple S”

Tras el tiro libre de Misael Dávila, Everton se vio más que presionado a intentar el empate, para lo cual Sebastián Sosa Sánchez dilapido el empate con un balón que elevó en plena área chica, despertando la desesperación de los fanáticos locales, que gritaron de todo.

“Te va a salir, métele!”

Everton cargó el juego a su favor durante gran parte del segundo tiempo, sobre todo por el costado izquierdo. Fue así como Nicolás Baeza quedó en inmejorable posición y remató cruzado, pero Requena contuvo el balón. El lateral no escondió su molestia por no anotar, ante lo cual desde la tribuna lo aleonaron con la frase que encabeza este apunte.

Los palos mantienen vivo a Everton

César Fuentes entró para darle aire a Deportes Iquique y fue así como al minuto 75, buscando sacar al equipo del fondo, remató desde fuera del área y estrelló el balón en el poste, siendo el tercer tiro a los palos del elenco visitante.

“¡Despierta!”

El acoso de Everton en el segundo tiempo sobre la defensa nortina provocó el destemplado grito de Luis Casanova a Dilan Rojas para que estuviera más atento en su costado, zona de dónde más atacaron los ruleteros.

Ni con los centrales de 9

Everton estuvo atacando a punta de pelotazos, con Matías Campos López y Cristian Palacios fortaleciendo el ataque. Así y todo, quien tuvo la chance más clara en los descuentos fue Ramiro González, que en área chica tuvo dos remates rasantes, uno tapado por Requena y otro mal definido por el central.