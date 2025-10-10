Cobre cierra la semana cerca de los US$ 5 por libra tras alcanzar récord histórico en Londres

El precio del cobre cerró este viernes en US$ 4,869 por libra (equivalente a US$ 10.735 por tonelada) en la Bolsa de Metales de Londres, registrando una variación diaria de -1,21%, pero manteniéndose cerca de su máximo histórico alcanzado esta semana de US$ 4,93 por libra.

En concreto, con ello, el promedio del año 2025 se ubica en US$ 4,35 por libra . Para Víctor Garay, coordinador de mercados mineros de Cochilco, el repunte histórico del metal rojo se explica por una menor disponibilidad de oferta a nivel mundial.

“Esta semana el precio del cobre alcanzó récords históricos y esto está fundamentado en que la oferta se está debilitando. Los eventos ocurridos en la mina Grasberg en Indonesia, en El Teniente en Chile, en República Democrática del Congo, nos hablan de una oferta que se está reduciendo y hay una reducción significativa para el 2025 y 2026”, explicó.

El analista añadió que, pese a una demanda moderada, el contexto energético seguirá sosteniendo el valor del metal. “El precio del cobre debería escalar frente a una demanda que, si bien no es bullante, ha estado sostenida. Esa sostenibilidad proviene de la transición energética y la electromovilidad”, precisó.

Los detalles

El Informe Semanal del Mercado Internacional del Cobre de Cochilco complementó que el alto nivel de precios podría generar un efecto de contención en la demanda de corto plazo. En el caso de China, el reporte advierte que, tras la Semana Dorada, “la reactivación industrial fue más lenta de lo previsto, con menor disposición de los fabricantes de cables y electrodomésticos a comprar ante precios récord”.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó el alza del metal rojo como “una buena noticia”, destacando que podría traducirse en mayores ingresos estructurales para el país.

El secretario de Estado explicó que el Presupuesto 2026 podría aumentar si el incremento del cobre se mantiene de manera sostenida. “Un comité experto independiente está encargado de determinar aquello”, señaló, aludiendo a la instancia que proyecta un incremento de largo plazo en el valor del mineral.

El mercado, por su parte, espera que el precio se mantenga alto durante 2025 y comience a normalizarse gradualmente a partir de 2027, aunque en niveles históricamente elevados.