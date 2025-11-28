;

Manejaba bajo los efectos de la cocaína: lo que se sabe del chofer que atropelló y mató a adolescente en La Granja

El adolescente murió en el lugar y el conductor fue detenido horas después, tras confirmarse que no respetó la luz roja y que conducía bajo los efectos de la cocaína.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante el jueves, un adolescente de 16 años murió tras ser atropellado por un bus del sistema RED en la comuna de La Granja, en un hecho que terminó con el conductor detenido por Carabineros.

Según los antecedentes policiales, el impacto ocurrió cerca de las 8:00 horas en la intersección de Avenida Santa Rosa con San Martín, donde el chofer —un hombre de 61 años— manejaba bajo los efectos de la cocaína.

En concreto, tras arrollar al joven, el conductor descendió de la máquina, vio lo que había ocurrido y escapó del lugar sin prestarle auxilio.

Carabineros llegó hasta el punto del atropello y confirmó la muerte del adolescente, lo que activó un operativo para dar con el paradero del responsable. Horas después, el chofer fue ubicado y detenido.

En palabras del mayor Axel Hoger, “el conductor no había respetado la luz roja del semáforo y que posterior al atropello se dio a la fuga del lugar”.

La investigación quedó en manos de la SIAT, mientras el detenido enfrentará cargos por conducir bajo los efectos de las drogas, no respetar las normas del tránsito y darse a la fuga tras causar la muerte del joven.

