Un abatido Pablo Aránguiz salió a dar la cara tras el descenso de Unión Española este domingo. El capitán de los “hispanos”, que solo jugó 30 minutos ante O’Higgins y fue reemplazo por lesión, habló con los medios en zona mixta y realizó una potente autocrítica.

“Hubiésemos querido que terminara de otra forma, pero, personalmente, creo que va todo de la mano. Se hicieron mal las cosas en todo sentido desde principio de año; hay que ser bastante autocríticos. Es muy difícil hablar en estos momentos, estoy shockeado”, comentó el volante.

“Unión es un equipo grande, luchando para ser el cuarto grande de Chile. Un equipo que se ha caracterizado por pelear cosas importantes y que tiene varios títulos. Unión siempre merece estar en Primera”, aseguró el ex U de Chile.

Con 11 goles y 3 asistencias, Aránguiz fue uno de los mejores de Unión Española esta temporada. Pese a tener contrato vigente con el club hasta 2026, el mediocampista no dio por seguro su continuidad en el club, pero sí dejó un claro aviso.

“Mi contrato se renovó con el club, así que me toca volver a presentarme cuando volvamos de las vacaciones. No te puedo dar una respuesta ahora; soy un agradecido del club, me formaron desde los 13 años y le tengo un cariño y un respeto enorme. Si el próximo año me toca seguir, que no quepa duda de que voy a dar todo para devolver a Unión al lugar donde realmente se merece estar”, sentenció.