Uno fue a dos Mundiales con Chile: los jugadores que recibirán el dinero del Fondo de Retiro del Sifup este 2025

El próximo viernes 28 de noviembre, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) realizará la octava entrega del Fondo de Retiro para jugadores que ya se retiraron de la actividad.

En esta ocasión, 27 exfutbolistas recibirán el aporte económico y se sumarán a los 173 beneficiados que lo recibieron en años anteriores.

¿Qué jugadores recibirán el fondo de retiro este 2025?

A través de sus redes sociales, el Sifup dio a conocer algunos nombres. Uno de ellos es Esteban Paredes, dos veces mundialista con La Roja (2010 y 2014) y máximo goleador en la historia del fútbol chileno.

Junto al ex Colo Colo, se suman Carlos Villanueva, Cristian González, Christian Jelves, David Llanos, Christian Vilches, Ezequiel Luna, Alejandro Vásquez y Benjamín Vidal, quienes recibirán el fondo de retiro este año.

Los jugadores que son beneficiados con este aporte reciben entre $8 y $20 millones, dependiendo de la cantidad de años que se desempeñaron en el profesionalismo.