Stephanie Vaquer pondrá el título en juego: dónde y a qué hora ver WWE Survivor Series: Wargames 2025 en Chile

Este sábado 29 de noviembre se realizará el último gran evento de WWE en el año: Survivor Series: Wargames 2025.

Para este PLE (Premium Live Event) hay una serie de combates al estilo clásico de Survivor Series, pero el que más destaca e importa en nuestro país es el que tendrá Stephanie Vaquer ante Nikki Bella.

Ambas llevaban una relación de amistad, hasta que la excampeona de las Divas atacó por la espalda a “La Primera”, lo cual gatilló el conflicto entre las dos luchadoras.

En ese sentido, la chilena publicó en la previa un video en sus redes sociales, en el que usó un cómico pero tradicional chilenismo para advertir a Nikki Bella.

“Nikki, me voy a hacer un par de chalas contigo en Survivor Series”, escribió “La Primera” en su cuenta de Instagram.

Pero además de este combate, también habrá dos luchas bajo la modalidad WarGames: una masculina y una femenina.

Esta especial lucha incluye dos ring que se utilizan en una misma pelea, ambos bajo una estructura metálica similar a las luchas Hell in a Cell

También peleará John Cena ante Dominik Mysterio por el título intercontinental, y nuestra campeona mundial femenina, Stephanie Vaquer, pondrá su cinturón en juego ante Nikki Bella.

#SurvivorSeries has never been bigger. @JohnCena’s final PLE as an in-ring performer. The IC Title is on the line against @DomMysterio35.



Women’s World Champion @Steph_Vaquer makes her biggest title defense yet against Nikki Bella.



And two WarGames matches with the biggest… pic.twitter.com/MqxN4C1Llt — Triple H (@TripleH) November 29, 2025

¿Dónde y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Survivor Series: WarGames 2025?

Este evento se realizará hoy sábado 29 de noviembre en el Petco Park en San Diego, California.

El evento arrancará a contar de las 09:00 p.m.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

WWE Survivor Series: WarGames 2025 se podrá ver por Netflix en Chile.

Cartelera Survivor Series: WarGames 2025