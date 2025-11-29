;

VIDEO. “Es mi manera de sumar fuerza”: la tremenda donación de Stephanie Vaquer para la Teletón 2025

“Aunque lamentablemente no puedo estar físicamente, voy a estar presente de corazón“, afirmó “La Primera”.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La Teletón no solo es un evento que reúne a todos los chilenos y chilenas, sino que también saca lo mejor de cada uno: empatía y solidaridad.

Sin embargo, esto no solo se refleja en el territorio nacional, sino que también traspasa fronteras.

Esto quedó demostrado en las últimas horas, ya que la luchadora chilena Stephanie Vaquer envió un mensaje a la ciudadanía a que ayude en esta noble causa. “Aunque lamentablemente no puedo estar físicamente presente en la Teletón hoy, voy a estar presente de corazón“, señaló.

“Siempre he hecho mi aporte de manera privada. Y esta vez no solo lo haré de manera privada, sino también pública”, agregó.

Y es que “La Primera” anunció una tremenda donación para subastar en la Lucatón. “Quiero hacer este apoyo a todos los chilenos, motivarlos, porque voy a hacer la donación a la lucatón de estos cuernitos que usé en el Campeonato de Crown Jewel en Australia", afirmó.

Es mi manera de sumar fuerza para que podamos llegar a la meta”, expresó la chilena.

“De corazón espero que esto realmente ayude y sigan apoyando a la rehabilitación de más de 32.000 niños, niñas y jóvenes en Chile”, cerró la luchadora chilena.

Cabe recordar que Stephanie Vaquer peleará esta noche ante Nikki Bella en Survivor Series.

@teletoncl

La campeona mundial @stephanievaquer también se sumó a la Teletón ❤️ Donó los cuernitos con los que ganó el título para motivar a todo Chile. 🦾🇨🇱 Súmate tú también: dona a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile y ayudarás a que miles de niños, niñas y jóvenes sigan rehabilitándose en todo el país! #Teletón2025 #Digitón2025 #WWE #StephanieVaquer

♬ sonido original - Teletón Chile

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad