La Teletón no solo es un evento que reúne a todos los chilenos y chilenas, sino que también saca lo mejor de cada uno: empatía y solidaridad.

Sin embargo, esto no solo se refleja en el territorio nacional, sino que también traspasa fronteras.

Esto quedó demostrado en las últimas horas, ya que la luchadora chilena Stephanie Vaquer envió un mensaje a la ciudadanía a que ayude en esta noble causa. “Aunque lamentablemente no puedo estar físicamente presente en la Teletón hoy, voy a estar presente de corazón“, señaló.

“Siempre he hecho mi aporte de manera privada. Y esta vez no solo lo haré de manera privada, sino también pública”, agregó.

Y es que “La Primera” anunció una tremenda donación para subastar en la Lucatón. “Quiero hacer este apoyo a todos los chilenos, motivarlos, porque voy a hacer la donación a la lucatón de estos cuernitos que usé en el Campeonato de Crown Jewel en Australia", afirmó.

“Es mi manera de sumar fuerza para que podamos llegar a la meta”, expresó la chilena.

“De corazón espero que esto realmente ayude y sigan apoyando a la rehabilitación de más de 32.000 niños, niñas y jóvenes en Chile”, cerró la luchadora chilena.

Cabe recordar que Stephanie Vaquer peleará esta noche ante Nikki Bella en Survivor Series.