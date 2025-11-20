Buscará seguir siendo la mejor luchadora del mundo: cuándo y dónde ver a Stephanie Vaquer en WWE Survivor Series 2025

El último gran evento de WWE del 2025 tendrá lugar el próximo fin de semana en el Petco Park en San Diego, California.

Se trata de la nueva edición de Survivor Series, la cual, al igual que años anteriores, contará con luchas bajo la estipulación WarGames.

Esta especial lucha incluye dos ring que se utilizan en una misma pelea, ambos bajo una estructura metálica similar a las luchas Hell in a Cell, donde dos equipos se enfrentan.

En esta ocasión, habrá dos combates bajo la modalidad WarGames: una masculina y una femenina.

También peleará John Cena ant Dominik Mysterio por el título intercontinental, y nuestra campeona mundial femenina, Stephanie Vaquer, pondrá su cinturón en juego ante Nikki Bella.

Ambas llevaban una relación de amistad hasta que la excampeona de las Divas atacó por la espalda a “La Primera”, lo cual gatilló el conflicto entre las dos luchadoras.

Con el paso de las semanas, los problemas se profundizaron, lo terminó con el anuncio de una lucha titular entre Nikki y Stephanie.

¿Dónde y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Survivor Series: WarGames 2025?

Este evento tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre en el Petco Park en San Diego, California.

El evento arrancará a contar de las 09:00 p.m.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

WWE Survivor Series: WarGames 2025 se podrá ver por Netflix en Chile.

