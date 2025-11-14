20 años sin el “Latino Heat”: el legado de Eddie Guerrero, el ídolo que aún sigue inspirando en la lucha libre

Este 13 de noviembre se cumplen 20 años de la muerte de Eddie Guerrero, una de las figuras más queridas de la lucha libre moderna. El texano-mexicano alcanzó la cima del wrestling como “Latino Heat”, y con su carisma, técnica e icónica frase “¡Viva La Raza!”, logró conectar profundamente con el público latino en todo el mundo.

Su trayectoria estuvo plagada de éxitos: campeón mundial de la WWE, múltiples títulos en parejas, además de alcanzar el campeonato intercontinental y europeo, lo que demostró que Eddie era un luchador que podía dominar la gran escena estadounidense sin renunciar a sus raíces.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Guerrero enfrentó adicciones, lesiones graves y una batalla personal que, lejos de ocultar, integró en su personaje.

“I Lie! I Cheat! I Steal!” no solo era su grito de guerra, sino una confesión estilizada de un hombre que luchaba también en la vida real.

En el ring, sus movimientos quedaron grabados en la memoria de los fanáticos: el “Frog Splash” desde la tercera cuerda, su conexión con la multitud, su capacidad para pasar de ser héroe a villano. Eddie lo tenía todo.

Más allá del espectáculo, Guerrero ejerció como puente cultural. Para miles de hispanohablantes, se convirtió en un referente de orgullo latino en un universo dominado por figuras mayoritariamente anglosajonas. Su lema y actitud trascendieron el ring y siguen inspirando a nuevas generaciones.

Su legado vive también a través de sus hijos, especialmente su hija Sherilyn, que ya está entrenando profesionalmente para seguir los pasos de su padre. Este hecho subraya que la historia de los Guerrero aún no ha terminado.

Como cada año, el mundo del wrestling recuerda a Eddie Guerrero no como el luchador que murió pronto, sino como el hombre que vivió intensamente y dejó una marca permanente: en el público, en los compañeros, en la cultura latinoamericana y en la lucha libre mundial.