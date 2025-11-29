;

VIDEO. Pellegrini se encuentra con los hinchas del Betis tras renovar y así lo reciben: su reacción lo dice todo

El técnico chileno recibió una ovación total en la última práctica antes del derbi contra el Sevilla.

Bastián Lizama

Captura

Captura

El Real Betis de Manuel Pellegrini afina los últimos detalles para enfrentar al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en una nueva edición del derbi andaluz, correspondiente a la fecha 14 de La Liga de España.

El cuadro verdiblanco realizó este sábado su última práctica antes del partido en el Estadio La Cartuja, donde se congregaron miles de hinchas para brindarle su último apoyo al equipo del “Ingeniero”.

Revisa también:

ADN

En la instancia, Pellegrini volvió a encontrarse con los hinchas del Betis tras anunciar su renovación con el club hasta junio de 2027 y fue recibido bajo una ovación total.

“Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini”, corearon los fanáticos en una muestra de agradecimiento con el técnico chileno, quien respondió con aplausos y saludos antes de iniciar el entrenamiento.

Pellegrini celebra su renovación con el Betis

Tras finalizar la práctica, el “Ingeniero” habló en conferencia de prensa y abordó la extensión de su vínculo con el club español. “Me quedan por cumplir muchos sueños. Me gusta hacerlos realidad y por más que uno lleve muchos años en esta carrera para mí el próximo partido siempre es el más importante para llevar al Betis a lo más alto posible”, declaró.

“Esa exigencia es lo que me ha permitido tener una larga carrera. ¿Seguir más allá de 2027? Es difícil adivinar al futuro. Hay que ir paso a paso. Ganar al Sevilla, terminar esta temporada, después la otra… Es muy difícil saber qué va a pasar en el fútbol", agregó.

En esa línea, el estratega de 72 años remarcó que “para mí cada partido es el más importante. Han sido cinco años buenos en cuanto a logros y con ambición para todavía llegar más arriba en este sexto. Pero tampoco uno se debe frustrar cuando se encuentra con equipos superiores y sí seguir intentándolo”.

Además, tuvo palabras para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. “Son grandes jugadores. Alexis fue capaz de jugar en algunos de los clubes más importantes del mundo. Ojalá le vaya lo mejor posible. También Suazo. Lo lamento por no estar, ojalá estén todos disponibles siempre”, afirmó.

Cabe recordar que el derbi entre Sevilla y Real Betis se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El choque es válido por la fecha 14 de La Liga de España.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad