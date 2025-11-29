El Real Betis de Manuel Pellegrini afina los últimos detalles para enfrentar al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en una nueva edición del derbi andaluz, correspondiente a la fecha 14 de La Liga de España.

El cuadro verdiblanco realizó este sábado su última práctica antes del partido en el Estadio La Cartuja, donde se congregaron miles de hinchas para brindarle su último apoyo al equipo del “Ingeniero”.

En la instancia, Pellegrini volvió a encontrarse con los hinchas del Betis tras anunciar su renovación con el club hasta junio de 2027 y fue recibido bajo una ovación total.

“Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini”, corearon los fanáticos en una muestra de agradecimiento con el técnico chileno, quien respondió con aplausos y saludos antes de iniciar el entrenamiento.

💚👏 Manuel Pellegrini recibe el cariño de la afición del Betis tras su renovación



🔗 https://t.co/hGmmpBkG1i 🔗 pic.twitter.com/sXK26q4jkp — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) November 29, 2025

Pellegrini celebra su renovación con el Betis

Tras finalizar la práctica, el “Ingeniero” habló en conferencia de prensa y abordó la extensión de su vínculo con el club español. “Me quedan por cumplir muchos sueños. Me gusta hacerlos realidad y por más que uno lleve muchos años en esta carrera para mí el próximo partido siempre es el más importante para llevar al Betis a lo más alto posible”, declaró.

“Esa exigencia es lo que me ha permitido tener una larga carrera. ¿Seguir más allá de 2027? Es difícil adivinar al futuro. Hay que ir paso a paso. Ganar al Sevilla, terminar esta temporada, después la otra… Es muy difícil saber qué va a pasar en el fútbol", agregó.

En esa línea, el estratega de 72 años remarcó que “para mí cada partido es el más importante. Han sido cinco años buenos en cuanto a logros y con ambición para todavía llegar más arriba en este sexto. Pero tampoco uno se debe frustrar cuando se encuentra con equipos superiores y sí seguir intentándolo”.

Además, tuvo palabras para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. “Son grandes jugadores. Alexis fue capaz de jugar en algunos de los clubes más importantes del mundo. Ojalá le vaya lo mejor posible. También Suazo. Lo lamento por no estar, ojalá estén todos disponibles siempre”, afirmó.

Cabe recordar que el derbi entre Sevilla y Real Betis se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El choque es válido por la fecha 14 de La Liga de España.