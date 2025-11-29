Verdugo de Colo Colo expone la “trampa” de Cobresal para ganar en El Salvador: “Es para sacar un poco de ventaja”

En el inicio de la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, Cobresal dio el golpe como local y goleó por 3-0 a Colo Colo en el Estadio El Cobre, en un partido clave por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Una de las figuras del equipo de Gustavo Huerta fue Diego Coelho, autor del 2-0. Tras el encuentro, el delantero uruguayo conversó con ADN Deportes y confesó uno de los factores que le permitió a los “Mineros” quedarse con la victoria en El Salvador.

“Contento por el trabajo del equipo, por cómo llevamos a cabo lo que pidió el profe, salió todo bien. Pegamos en los momentos que había que pegar y en la fase defensiva estuvimos muy sólidos”, comenzó declarando.

“Creo que es una victoria valiosa, una final. Por suerte ya estamos adentro de la Copa y según algún resultado también de este fin de semana creo que ya podemos estar definitivo adentro, así que muy contento por todos nosotros y por el club", agregó.

Consultado sobre las chances que tuvo para convertir, Coelho apuntó al campo de juego en El Salvador y reconoció que “el ‘Tuto’ (De Paul) estuvo bien, el arquero también juega. En la primera le pego mal, creo que me jugó una mala pasada la cancha seca, que a veces es complicada acá, es para sacar también a veces un poco de ventaja".

“Son cosas del fútbol, por suerte pudo venir el segundo y después el de César (Munder) para tener una un poco más de tranquilidad”, complementó el atacante de 30 años, quien además valoró la campaña de Cobresal.

“Fue un año donde el objetivo principal que nos trazamos era estar adentro de los siete primeros. Esperemos terminar así. Es algo muy meritorio también para un plantel corto, que a mitad de año tampoco no nos pudimos reforzar, entonces creo que hace también aún más meritorio lo que hicimos durante el año y el balance es muy positivo", sentenció.