Tragedia en la Copa Libertadores: hincha de Palmeiras fallece al caer de un bus antes de la final con Flamengo

Una trágica noticia sacudió a Palmeiras a pocas horas de la gran final de la Copa Libertadores 2025 contra Flamengo, que tendrá lugar este sábado en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el club lamentó la muerte de Caue Brunelli Dezotti (reconocido médico brasileño e hincha del Verdao), quien perdió la vida este viernes en Lima al caer desde el techo de un bus.

Según reportaron medios locales, el fanático de 38 años viajaba de pie en un autobús descapotable, cuando no advirtió que el vehículo pasaría debajo de un puente, lo que provocó que se golpeara con la estructura y cayera al vacío.

A pesar de que fue atendido inmediatamente en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Maison de Santé, el hincha falleció horas después del accidente a raíz de los múltiples traumatismos que sufrió en su cráneo por el impacto.

Como consecuencia, la hinchada del Palmeiras suspendió el banderazo que iba a realizar en las afueras del hotel donde concentra el plantel antes del decisivo partido frente al Flamengo de Erick Pugar.

Cabe recordar que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará este sábado 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025