;

Tragedia en la Copa Libertadores: hincha de Palmeiras fallece al caer de un bus antes de la final con Flamengo

El fanático de 38 años sufrió un accidente mientras recorría la ciudad de Lima.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Una trágica noticia sacudió a Palmeiras a pocas horas de la gran final de la Copa Libertadores 2025 contra Flamengo, que tendrá lugar este sábado en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el club lamentó la muerte de Caue Brunelli Dezotti (reconocido médico brasileño e hincha del Verdao), quien perdió la vida este viernes en Lima al caer desde el techo de un bus.

Revisa también:

ADN

Según reportaron medios locales, el fanático de 38 años viajaba de pie en un autobús descapotable, cuando no advirtió que el vehículo pasaría debajo de un puente, lo que provocó que se golpeara con la estructura y cayera al vacío.

A pesar de que fue atendido inmediatamente en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Maison de Santé, el hincha falleció horas después del accidente a raíz de los múltiples traumatismos que sufrió en su cráneo por el impacto.

Como consecuencia, la hinchada del Palmeiras suspendió el banderazo que iba a realizar en las afueras del hotel donde concentra el plantel antes del decisivo partido frente al Flamengo de Erick Pugar.

Cabe recordar que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará este sábado 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad