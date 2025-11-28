Este domingo, se disputará una edición del derbi andaluz entre Sevilla y Real Betis por La Liga de España, en un duelo que tendrá a dos chilenos como protagonistas: Alexis Sánchez y Manuel Pellegrini.

El técnico chileno ya sabe lo es que jugar un clásico ante el cuadro de Nervión, mientras que para el tocopillano será su debut en este tipo de encuentros vistiendo la camiseta de los “Blanquirrojos”.

En ese escenario, el “Niño Maravilla” habló con el sitio oficial del Sevilla y realizó un especial llamado a los hinchas de cara al entrenamiento a puertas abiertas que tendrá lugar este sábado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El goleador histórico de La Roja señaló en la previa del derbi que “lo he vivido en otros clubes, en los que también mucha gente llenaba casi siempre el estadio”.

“Pero aquí no lo he vivido nunca y espero que la gente del Sevilla venga a apoyar a sus guerreros, que van a jugarse la vida este domingo", agregó Sánchez.

El partido entre Sevilla y Real Betis se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El choque es válido por la fecha 14 de La Liga de España.