En la antesala del derbi andaluz entre Sevilla y Real Betis, Alexis Sánchez repasó los clásicos más importantes de su carrera y, curiosamente, no mencionó el Superclásico chileno entre Colo Colo y la U, pese a haberlo disputado con la camiseta de los albos y haber anotado un gol en 2006.

En una entrevista con ABC, el tocopillano palpito el duelo de este domingo en España y sostuvo que “un derbi siempre anima y me han contado un poco el ambiente que se vive. Todavía no lo noto, porque a lo mejor es el primer derbi que tengo acá”.

Luego, agregó: “Es que como no lo he vivido, es primera vez... Tuve el de River contra Boca, el París-Marsella, el Inter-Milan. Jugué todos los clásicos del mundo y este es especial me dicen, así que espero vivirlo”.

Consultado sobre los clásicos más vibrantes que ha disputado, Sánchez fue claro en señalar: “En Argentina el Boca-River y Milan-Inter. Creo que son los más parecidos (al derbi andaluz), pero me gustaría vivirlo para tener esa experiencia”.

Finalmente, sobre su arribo a Sevilla, sentenció: “Me transmitieron que era un momento para venir y lograr cosas lindas. El club venía de momentos difíciles y me gustan los desafíos”.