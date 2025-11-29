La única noticia positiva que recibió Colo Colo tras la goleada sufrida ante Cobresal en El Salvador

En el inicio de la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, Colo Colo sufrió un duro traspié y cayó por 3-0 ante Cobresal en El Salvador, resultado que dejó a los albos fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Dentro de todo lo negativo para el “Cacique”, hubo al menos una buena noticia para el equipo de Fernando Ortiz: finalmente cumplió con la regla de los minutos Sub 21.

En la previa del duelo ante los “Mineros”, a Colo Colo le faltaban solo 48 minutos para cumplir con el reglamento. Sin embargo, inició el partido sin sus dos juveniles en la citación: Eduardo Villanueva y Leandro Hernández.

A pesar de esto, Ortiz mandó a Hernández a la cancha en el segundo tiempo. El canterano disputó 45 minutos, pero debido a su edad (20 años) sumó el doble, alcanzando el máximo de minutos permitido por partido: 90’.

De esta manera, Colo Colo superó el minutaje exigido por las bases del torneo (1.890 minutos) y no tendrá la obligación de alinear a un futbolista Sub 21 en su último compromiso ante Audax Italiano.

Cabe recordar que el compromiso ante los “Itálicos” está programado para el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, donde el “Cacique” se jugará su última chance de obtener un cupo a la Copa Sudamericana.