Fernando Zampedri recibe polémica amarilla ante Huachipato y su esposa estalla contra el arbitraje: “Un desastre...” / Daniel Pino/UnoNoticias

El goleador de Universidad Católica, Fernando Zampedri, recibió tarjeta amarilla este sábado ante Huachipato y quedó suspendido para la última fecha del Campeonato Nacional, donde los “cruzados” enfrentarán a Unión La Calera.

El “Toro” fue amonestado al minuto 32 por una supuesta infracción sobre Maicol León. Sin embargo, desde la UC reclaman que no hubo falta y que el árbitro Cristián Galaz se equivocó al mostrarle tarjeta al delantero. Por lo mismo, el club apelará ante el Tribunal de Disciplina.

La esposa de Zampedri arremetió contra el arbitraje

Fernanda Benavidez, esposa de Fernando Zampedri, estalló contra el arbitraje en sus redes sociales, después de la amarilla que recibió el delantero de la UC.

“Cuando se equivocan y es expulsión los llama el VAR. ¿Y cuando no? ¿Hay que bancarse los errores? Un desastre. ¡Amarilla por recibir falta!”, escribió en una historia de Instagram.

“Es amarillero mi Zampe, ¡pero en esta no tuvo nada que ver!”, agregó Fernanda Benavidez, molesta por la decisión que tomó el juez del partido.