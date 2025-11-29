Daniel Garnero saca cuentas alegres tras el empate de la UC ante Huachipato: “Seguimos dependiendo de nosotros”

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, analizó el empate 0-0 ante Huachipato por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, que dejó al elenco cruzado a un paso de quedarse con el “Chile 2″ de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el estratega argentino realizó un positivo balance pese a la igualdad en Talcahuano y señaló: “Seguimos dependiendo de nosotros. Vinimos a buscar otra cosa, pero nos vamos tranquilos. Tenemos el último partido del local y ganándolo logramos ese objetivo que nos pusimos apenas llegamos”.

Respecto al punto obtenido, que dejó a la UC con 55 unidades y con una diferencia de cuatro sobre Universidad de Chile (51), Garnero sostuvo que “nos deja con posibilidades para el último partido, no dependemos de nadie".

“Eso es importantísimo y el martes podríamos estar clasificados. Este punto que hoy sacamos nos puede dar la clasificación el martes también", agregó de cara al partido que jugarán los azules ante Coquimbo Unido en Santa Laura.

Además, el entrenador del cuadro preocordillerano analizó lo hecho por sus dirigidos y añadió: “Muy tranquilo, obviamente que no era lo que queríamos, pero se dio un partido como sabíamos de antemano que iba a ser difícil”.

“En un momento se abrió y era ataque contra ataque, el que tenía un poco más de precisión se llevaba al juego. Esa parte del partido no me interesó tanto porque el rival también nos generó alguna situación que podíamos haberse puesto en ventaja y ahí las cosas iban a estar un poco más complicadas", complementó.

Finalmente, Daniel Garnero se refirió a la situación de Fernando Zampedri, quien recibió tarjeta amarilla por una inexistente infracción y perderá el encuentro final de la UC ante Unión La Calera. “Yo estaba al lado, no fue para nada. Fer llega primero y el que le termina pegando es el rival. Yo no me encargo de eso, pero yo apelaría”, sentenció.