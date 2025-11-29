;

“Vamos a ir al Tribunal de Disciplina”: la UC busca evitar sanción a Fernando Zampedri en el cierre del torneo

El “Toro” recibió tarjeta amarilla ante Huachipato y quedó suspendido para la última fecha del campeonato.

Daniel Ramírez

Juan Tagle, presidente de Cruzados, anunció que Universidad Católica realizará una apelación ante el Tribunal de Disciplina por la tarjeta amarilla que recibió este sábado Fernando Zampedri frente a Huachipato.

El goleador de la UC fue amonestado al minuto 32 por una supuesta infracción sobre Maicol León. Con esto, el delantero quedó suspendido para el próximo duelo contra Unión La Calera por la última fecha del torneo.

Tras el partido con Huachipato, Tagle se refirió a la amarilla de Zampedri y aseguró que no existió falta por parte del atacante. “Vimos la jugada y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no tocó al jugador ni arriba ni abajo. Incluso Fernando recibió una patada a la altura de la rodilla y quedó bastante averiado después de eso”, señaló.

“Yo sé que los árbitros tienen sus criterios para las tarjetas amarillas, pero en este caso, nos parece evidente que esa tarjeta debe ser eliminada, porque además esa tarjeta dejaría a Fernando fuera del último partido, cuando él está peleando por logros importantes en lo colectivo y lo individual”, agregó el mandamás de Universidad Católica.

“Vamos a ir al Tribunal de Disciplina con todos los argumentos y las imágenes para demostrar que en este caso no hubo falta. Confiamos en el criterio del Tribunal”, concluyó Juan Tagle.

