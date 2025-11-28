;

VIDEO. Tras acusaciones de falta de compromiso: Neymar jugó lesionado y marcó un gol clave para sacar al Santos del descenso

Sin meniscos en su rodilla derecha, el “Príncipe” fue titular y guio a su equipo al triunfo ante un rival directo por la permanencia.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

El Santos de Neymar no la pasa bien en el Brasileirao, donde, a falta de solo dos fechas para que termine el torneo, se encuentra muy cerca de la zona de descenso.

Las críticas al club y, en especial, a “Ney”, han sido muchas, ya que la mayoría de los hinchas ha apuntado a la falta de compromiso del delantero y a las recurrentes lesiones que ha tenido desde su regreso al equipo.

De hecho, la semana pasada surgió nuevamente la información de que el exBarcelona había sufrido una molestia en la rodilla que lo dejaría sin jugar hasta el final de la temporada, lo que volvió a ponerlo en el punto de mira.

Pero, lejos de restarse en el peor momento del “Peixe”, el “Príncipe” decidió arriesgar su físico con tal de mantenerlos en Primera División.

Este viernes, en el duelo ante Sport Recife, Neymar ,que, según la prensa brasileña, está jugando casi sin meniscos en la rodilla, fue titular y anotó un gol para que su equipo salga del fondo.

A la hora de celebrar, no dudó en acercarse a la zona de la barra del Santos, a quienes señaló con el dedo mientras los miraba y se besaba el escudo de la camiseta, en una clara muestra de tensión entre ambos bandos.

