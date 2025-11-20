;

VIDEOS. De héroe, a villano: Neymar volvió al gol en Santos, pero cometió un error y su equipo lo pagó caro

El equipo de “Ney” sigue comprometido con la zona de descenso en el Brasileirao.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Ricardo Moreira

Un necesitado Santos, que está luchando por no descender, empató 1-1 ante Mirassol este miércoles por la fecha 34 del Brasileirao, en un duelo donde Neymar pasó de ser héroe a villano en su equipo.

El "Peixe" comenzó ganando el partido gracias a “Ney”, quien volvió a marcar un gol después de tres meses. El astro brasileño aprovechó un contragolpe y puso el 1-0 al minuto 4.

Sin embargo, el exdelantero del Barcelona y del PSG cometió un penal en el segundo tiempo, lo que significó el empate de Mirassol.

Desde los doce pasos, Reinaldo sacó un potente disparo cruzado y marcó el 1-1 definitivo, al minuto 60.

Con este empate, Santos llegó a las 37 unidades y quedó a solo un punto de la zona de descenso. En la próxima fecha del Brasileirao, el equipo de Neymar jugará un partido crucial contra Inter de Porto Alegre, elenco que también tiene 37 unidades.

