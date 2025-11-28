La debacle de Colo Colo en El Salvador comenzó con una jugada en particular: el grave error de Emiliano Amor que significó la apertura de la cuenta para Cobresal en los pies de César Munder.

El defensor argentino conversó con los medios en zona mixta y, consciente del horror defensivo que cometió, les habló a los hinchas con una potente autocrítica.

“No puedo decir mucho, tengo mucha bronca. Está a la vista que el primer gol es una pifia mía. Me hubiese encantado resolverlo de otra forma, tirarla a la mierda y no lo hice, pero ahora tengo que dar la cara y bancar lo que se venga”, dijo el central.

“Estoy con mucha bronca, no puedo pensar claro por el primer gol. Pero, como dije, doy la cara y ya a partir de mañana hay que preparar lo que es el partido con Audax, con la esperanza intacta de clasificar a copas. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido”, continuó.

Al ser consultado sobre si ese error hizo que sus compañeros se vinieran abajo, aclaró: “No, pero sí condiciona. Hago la mea culpa que tengo que hacer, lamentablemente se dio así. Me hubiese gustado no estar aquí haciendo esto, pero tengo que dar la cara”.

La equivocación de Emiliano Amor llega en el peor momento posible para él, porque, tal como informó ADN Deportes, el zaguero es uno de los apuntados a no continuar en Colo Colo para 2026. Por lo mismo, si quería ganarse la confianza de la gerencia deportiva y una posible renovación, debía realizar una recta final de torneo perfecta.