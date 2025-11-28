;

AUDIO. La mayor preocupación de Fernando Ortiz tras la humillante goleada sufrida ante Cobresal: “Volvemos a…”

“Nunca estuvimos metidos en un partido que era importante”, aseguró el entrenador de Colo Colo.

Javier Catalán

Fernando Ortiz y la derrota de Colo Colo ante Cobresal

Fernando Ortiz y la derrota de Colo Colo ante Cobresal

03:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si había un partido que Colo Colo debía ganar para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana, era el de este viernes ante Cobresal. Sin embargo, las cosas resultaron totalmente contrarias al deseo de los albos, que cayeron goleados y se alejan de los torneos internacionales.

Así lo analizó el entrenador del “Cacique”, Fernando Ortiz, quien, fiel a su estilo, se tomó con calma la derrota a pesar de la importancia que tiene para proyectar el futuro.

No entramos nunca en el partido. Si bien tuvimos empuje e intentamos de una u otra manera contrarrestar un resultado que, por lo que hizo el rival, es merecido, nunca supimos darle la vuelta”, señaló de entrada.

Revisa también:

ADN

En una enumeración de los errores cometidos, comentó: “No estuvimos precisos, nunca le agarramos el vuelo a la pelota cuando iba por altura, muchos remates poco eficaces, pequeños grandes errores que cuestan caro. Pero, para redondear, nunca estuvimos metidos en un partido que era importante”.

Acerca de la situación de Claudio Aquino, quien fue reemplazado en el entretiempo por su bajo rendimiento, respondió: “Yo siempre dije que trato de buscar lo mejor para el equipo. No resultó y el responsable soy yo. Me quedo con el ímpetu de siempre ir a buscarlo; tuvimos ocasiones claras, pero no fue suficiente”.

Ortiz finalizó la conferencia lamentando depender de otros resultados para clasificar a la Sudamericana: “De nuevo volvemos a no depender de nosotros. A esperar a ver lo que sucede y ojalá podamos tener de nuevo en nuestras manos el poder clasificar a la copa internacional en la última fecha, en nuestra casa”, cerró el DT.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad