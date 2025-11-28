Si había un partido que Colo Colo debía ganar para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana, era el de este viernes ante Cobresal. Sin embargo, las cosas resultaron totalmente contrarias al deseo de los albos, que cayeron goleados y se alejan de los torneos internacionales.

Así lo analizó el entrenador del “Cacique”, Fernando Ortiz, quien, fiel a su estilo, se tomó con calma la derrota a pesar de la importancia que tiene para proyectar el futuro.

“No entramos nunca en el partido. Si bien tuvimos empuje e intentamos de una u otra manera contrarrestar un resultado que, por lo que hizo el rival, es merecido, nunca supimos darle la vuelta”, señaló de entrada.

En una enumeración de los errores cometidos, comentó: “No estuvimos precisos, nunca le agarramos el vuelo a la pelota cuando iba por altura, muchos remates poco eficaces, pequeños grandes errores que cuestan caro. Pero, para redondear, nunca estuvimos metidos en un partido que era importante”.

Acerca de la situación de Claudio Aquino, quien fue reemplazado en el entretiempo por su bajo rendimiento, respondió: “Yo siempre dije que trato de buscar lo mejor para el equipo. No resultó y el responsable soy yo. Me quedo con el ímpetu de siempre ir a buscarlo; tuvimos ocasiones claras, pero no fue suficiente”.

Ortiz finalizó la conferencia lamentando depender de otros resultados para clasificar a la Sudamericana: “De nuevo volvemos a no depender de nosotros. A esperar a ver lo que sucede y ojalá podamos tener de nuevo en nuestras manos el poder clasificar a la copa internacional en la última fecha, en nuestra casa”, cerró el DT.