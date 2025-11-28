“En Europa no pasa”, frase que suele usarse cuando en el fútbol sudamericano ocurren situaciones de violencia física o psicológica, pero en esta ocasión, el refrán no aplica.

En el partido entre Go Ahead Eagles y Stuttgart por la Europa League, un futbolista del equipo neerlandés se burló del físico de uno de sus colegas, y la imagen no tardó en generar repudio en redes sociales.

Víctor Edvardsen, en un cruce con Ángelo Stiller, se tocó la nariz de manera despectiva, en clara referencia al labio leporino con el que nació el volante alemán.

Luego, en zona mixta, afirmó ante los periodistas que no pediría perdón, ya que “son situaciones que se dan en la cancha”.

Más tarde, fue el propio Go Ahead Eagles quien obligó públicamente al delantero a pedir disculpas por su gesto, además de multarlo con 500 euros, monto que será donado a proyectos comunitarios del club.

“Quiero pedir disculpas por mi comportamiento de ayer. Entre nosotros se dijeron y se hicieron cosas que no tienen cabida en un campo de fútbol. Después del partido fui al vestuario del Stuttgart para ofrecer mis disculpas”, publicó el club en nombre de Víctor Edvardsen.