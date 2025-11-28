Fueron hasta El Salvador a causar desmanes: hinchas de Colo Colo se enfrentaron a Carabineros afuera del Estadio El Cobre

Colo Colo está cayendo ante Cobresal en la apertura de la fecha 29 del Campeonato Nacional, resultado que lo deja fuera de los puestos de Copa Sudamericana.

Si dentro de la cancha los albos están haciendo las cosas mal, afuera del Estadio El Cobre los hinchas empeoran la situación.

El equipo de ADN Deportes, presente en El Salvador, dio cuenta de la llegada de un bus repleto de barristas del “Popular” cuando el encuentro ya estaba en marcha y la galería visitante ya estaba llena.

Como era de esperarse, no se les permitió la entrada y los problemas fuera del recinto no tardaron en aparecer, con personas subiéndose a las rejas y lanzando piedras a los Carabineros que resguardaban el estadio. Afortunadamente, transcurrido el primer tiempo la situación se normalizó en los exteriores y tribunas del recinto.

Cabe recordar que el partido había sido reprogramado de las 20:00 a las 18:30 horas justamente para garantizar la seguridad en El Salvador, pero el comportamiento de los hinchas de Colo Colo no fue el adecuado.