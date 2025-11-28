;

La final de la Copa Sudamericana se aleja de Chile al menos hasta 2028

Conmebol oficializó la sede de las siguientes dos definiciones del torneo continental.

Carlos Madariaga

La final de la Copa Sudamericana se aleja de Chile al menos hasta 2028

/ Rodrigo Valle

Durante esta jornada de viernes comenzaron a surgir las informaciones en torno a resoluciones de Conmebol a nivel de torneos continentales.

Más específicamente, hablamos de las sedes para las definiciones de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Al respecto, el Consejo de Conmebol oficializó dónde se disputarán las finales de la Sudamericana en 2026 y 2027.

Tal como se había anticipado, Barranquilla será la sede para la definición del próximo año.

Sin embargo, también oficializaron a Santa Cruz de la Sierra para la final de 2027, refrendándole la confianza a los bolivianos luego que, por retrasos en los trabajos, no pudieran albergar la final de este año.

“Ambas designaciones representan un reconocimiento al compromiso de estas ciudades con el desarrollo del fútbol sudamericano y abrirán las puertas a experiencias únicas para los aficionados, las comunidades locales y los clubes protagonistas”, apuntaron en un comunicado desde Conmebol.

Así las cosas, Chile deberá esperar, al menos, hasta 2028 para recibir una final continental, manteniéndose la “veda” al país luego de haber desistido de recibir la definición de la Copa Libertadores en 2019 producto del “estallido social”.

