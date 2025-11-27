Un triunfo en la Europa League debería ser una grandiosa noticia para el Real Betis, pero, en esta ocasión, Manuel Pellegrini tiene motivos para irse preocupado del Estadio La Cartuja tras vencer por 2-1 al Utrecht.

El equipo del “Ingeniero” sumó tres puntos valiosos y quedó muy cerca de la cima de la tabla de la fase de liga, pero en una insólita jugada, también perdió a dos jugadores titulares para el derbi contra el Sevilla de este sábado 29 de noviembre.

Cuando apenas iban 2 minutos de partido, Isco y Sofyan Amrabat no se pusieron de acuerdo en una pelota dividida y terminaron chocando fuertemente, lo que provocó que ambos tuvieran que ser reemplazados.

Está insólita situación dejó a Isco y Amrabat lesionados!! pic.twitter.com/wvJSffziBI — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) November 27, 2025

A pesar de este duro golpe recién iniciado el primer tiempo, los verdiblancos consiguieron abrir el marcador con un cabezazo de “Cucho” Hernández (42′), tras un preciso centro de Anthony.

Ya en la segunda etapa, los pupilos de Pellegrini ampliaron la diferencia con un golazo de Ez Abde (50′), quien tomó el balón en la banda izquierda y, desde el vértice del área, sacó un potente disparo al primer palo del arquero visitante.

¡FESTEJA BETIS! ¡FESTEJA COLOMBIA! Centro perfecto de Antony y cabezazo de Cucho Hernández para el 1-0 ante Utrecht.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/stgml64uQb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2025

El descuento de los neerlandeses fue una obra de arte de Miguel Rodríguez (55′), que desde la mitad de la cancha vio adelantado a Álvaro Valles y decidió rematar, colocando el 2-1 y generando dudas en los locales, aunque finalmente no consiguieron el empate.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DESDE MITAD DE CANCHA MIGUEL RODRÍGUEZ PARA EL 1-2 DE UTRECHT ANTE BETIS!!



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x6JWP5ir78 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2025

Con la victoria, el Real Betis alcanza la quinta posición de la tabla de Europa League con 11 puntos, quedando a solo uno de los líderes: Olympique de Lyon, Midtjylland y Aston Villa. El Utrecht ocupa el puesto 32 con una unidad.