César Munder celebra el golazo con el que hundió a Colo Colo: “Es uno de los mejores de mi carrera”

Además, el cubano-chileno admitió que el choque ante los albos pudo ser su último partido de local con Cobresal.

Javier Catalán

FOTO:ALEX CASTILLO/AGENCIA UNO

FOTO:ALEX CASTILLO/AGENCIA UNO / ALEX CASTILLO/AGENCIA UNO

Colo Colo fue hasta El Salvador para caer goleado ante Cobresal, rival directo en la lucha por entrar a la Copa Sudamericana, que ahora prácticamente abrochó su cupo en torneos internacionales.

El verdugo de los albos en el Estadio El Cobre fue César Munder, quien anotó un doblete, siendo el segundo un verdadero golazo. Tras terminar el encuentro, el atacante analizó el cotejo en la transmisión de TNT Sports.

“Era un partido vital por lo que es el rival, lo que nos jugamos. Tiene una trascendencia muy fuerte y sobre todo para nosotros, que veníamos de dos derrotas al hilo con rivales de la parte baja. Sabíamos que iba a ser un partido bisagra, porque al final nos estamos jugando el cupo a Sudamericana”, comenzó diciendo el ex Universidad Católica.

“Quisimos plantear algo parecido a lo de Iquique; lamentablemente allá no se nos dio y acá estuvimos finos, generamos mucho y las supimos aprovechar. Es un rival de mucha jerarquía y jugamos el partido como tal”, agregó.

Al ser consultado sobre si el segundo gol que anotó es uno de los mejores de su carrera, el cubano-chileno no dudó: “Sí, yo creo que sí. Nunca le había hecho un gol a Colo Colo, así que es un lindo momento”.

Además, también dejó en el aire su continuidad en El Salvador. “Está terminando el año y no sé si fue mi último partido acá en El Salvador. Termino contrato y después habrá tiempo para que se encarguen mis representantes. Quiero terminar bien este año y definir lo que venga para el futuro”, cerró Munder.

