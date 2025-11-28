;

FOTO. ¿Misión imposible? Esto necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

En Macul quedaron prácticamente agonizando en las opciones para ir al torneo continental de clubes del próximo año.

Gonzalo Miranda

Colo Colo tendrá que apelar a los milagros

El Campeonato Nacional 2025 poco a poco se comienza a terminar, así como la pesadilla que ha vivido Colo Colo justo en su año Centenario.

Cuando en Macul todo tenía que ser fiesta, han vivido una temporada horrible: hinchas muertos, castigos de la Conmebol, eliminados de Copa Libertadores y Sudamericana, lejos de la lucha por la Liga de Primera, perdieron la Supercopa con la U y ahora están al borde del abismo.

Esto porque están a 90 minutos de quedarse sin torneos internacionales la próxima temporada. Tras la caída ante Cobresal de este viernes, el ‘cacique’ quedó con 44 puntos, y tendrá que apelar a un milagro para poder obtener uno de los cupos.

¿Por qué? Esto porque en la última fecha, el ‘popular’ necesitaría ganarle al Audax en el Monumental y esperar, en paralelo, que Cobresal caída en Chillán ante Ñublense. Un empate en ese partido, o una victoria ‘minera’, deja al ‘cacique’ eliminado de todo, aunque gane.

Lo anterior, siempre y cuando Palestino y Audax ganen en esta fecha: los ‘árabes’ visitan este sábado a Deportes La Serena en La Portada, mientras que el lunes, los ‘itálicos’ reciben a Ñublense en La Florida. De ganar ambos, dejarán a Colo Colo prácticamente eliminado de la Sudamericana 2026.

La tabla de posiciones para Colo Colo

