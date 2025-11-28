Kast ganaría en segunda vuelta por holgada diferencia a Jeannette Jara, según Data Influye

Se publicaron los resultados de la nueva edición de la encuesta Data Influye, elaborada por la consultora Tú Influyes, que midió las percepciones ciudadanas sobre los hechos que marcaron la agenda pública en los últimos días y la segunda vuelta presidencial.

El sondeo consideró, entre otros temas, la confirmación de la prisión preventiva de tres imputados del caso “Muñeca de Bielorrusia”, la reunión entre el expresidente Eduardo Frei y José Antonio Kast, el rechazo en el Senado a la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow y la entrega del último balance gubernamental sobre delitos.

En ese contexto, en el ámbito político, la encuesta mostró que el 51% está de acuerdo con que el Senado haya quedado prácticamente empatado entre oficialismo y oposición, mientras que un 27% está en desacuerdo y un 9% muy en desacuerdo.

Votos de Segunda Vuelta

En materia presidencial, el 79% de los consultados declara tener decidido su voto para la segunda vuelta del 14 de diciembre. Un 41% afirma que José Antonio Kast es quien ha realizado la mejor campaña, frente a un 29% que atribuye ese desempeño a Jeannette Jara.

Mientras que en un escenario directo, Kast obtiene un 49%, Jara un 34% , el 14% votaría nulo o blanco y un 3% no participaría. En votos válidamente emitidos, Kast sube a 59% y Jara llega a 41%.

Respecto a la evaluación del Gobierno, el Presidente Gabriel Boric registra un 34% de aprobación y un 53% de desaprobación. Cifras similares se observan en la evaluación de la gestión general del Ejecutivo, que alcanza un 33% de aprobación y un 53% de desaprobación, mientras que un 14% no se inclina por ninguna de las dos alternativas.

En materia económica, el 42% califica su situación personal como “ni buena ni mala”, un 37% la evalúa negativamente y un 20% de manera positiva. Además, un 44% estima que la recuperación económica tardará más de dos años y, mirando hacia 2026, un 56% proyecta progreso, un 33% espera estancamiento y un 11% prevé retroceso.