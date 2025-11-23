Encuesta Criteria: José Antonio Kast supera a Jeannette Jara en intención de voto en segunda vuelta

Santiago

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, la Encuesta Criteria entregó una nueva fotografía del escenario electoral.

El sondeo, realizado entre el 19 y 20 de noviembre de 2025, proyecta una ventaja para José Antonio Kast frente a Jeannette Jara, los dos candidatos que avanzaron tras la primera vuelta.

En la pregunta espontánea sobre quién será el próximo presidente, Kast lidera ampliamente las menciones, mientras que Jara se mantiene en el segundo lugar. La preferencia directa de voto también favorece al abanderado de derecha, quien aparece algunos puntos por encima de su contendora. Un 14% declara que podría votar nulo o blanco, segmento que podría influir en el resultado final.

El Servicio Electoral reiteró que el balotaje se realizará el domingo 14 de diciembre y que el sufragio será obligatorio para los chilenos mayores de edad habilitados, quienes arriesgan multas si no concurren a votar. En el caso de electores en el extranjero y personas extranjeras con derecho a sufragio, la inasistencia no tendrá sanciones.