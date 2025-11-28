Desempleo en Chile baja a 8,4% y el índice en mujeres se aleja de los dos dígitos / Maribel Fornerod

En 8,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre agosto – octubre de 2025 (ASO 2025), según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-0,9%).

Una buena noticia es que en las mujeres, donde el desempleo llegó a 10,1% este año, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,5 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las mujeres ocupadas.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,0% y 48,3%, incrementándose 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,2%, creciendo 0,1 pp. en un año. Los que están fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 1,5%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores.

En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,5%, incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%).

Informalidad y sectores

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (17,3%), actividades de salud (7,1%) y transporte (7,2%).

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,9 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas exclusivamente por los hombres (-4,2%).

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0%) e industria manufacturera (-9,1%).

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre agosto – octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con un descenso de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses.