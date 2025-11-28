Violento robo en sucursal Servipag de Valparaíso: delincuentes se enfrentaron a tiros con Carabineros
Los antisociales lanzaron “miguelitos” en su huida.
Violento robo en sucursal Servipag de Valparaíso: delincuentes se enfrentaron a tiros con Carabineros
01:42
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Un violento asalto se registró en una sucursal Servipag de Valparaíso, lo cual motivó un amplio despliegue policial.
Según primeras informaciones, al menos una decena de delincuentes armados llegaron al recinto ubicado en calle Rawson, cerca eje de avenida Uruguay, a bordo de tres automóviles.
Revisa también:
Testigos indicaron que tras cometer el atraco, los asaltantes se enfrentaron a tiros con personal de Carabineros, y lanzaron miguelitos durante su huida para evitar ser capturados.
De momento, se conoce que Carabineros detuvo a 5 sujetos que estarían involucrados en este violento asalto, mientras que las labores investigativas continúan en el Cerro Litre, donde uno de los automóviles fue interceptado mientras huía.
Incluso personal policial del Congreso Nacional dejó sus labores en el Parlamento ante solicitud de apoyo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.