Se fue a vivir a un cerro en Lo Barnechea: tiene fibra óptica, delivery y solo tarda 25 minutos en llegar al trabajo

El profesor de arquitectura tiene un refugio de montaña en el cerro Pochoco. Desde hace un par de años, disfruta de aire puro, una vista privilegiada y un contacto directo con la naturaleza.

Javier Méndez

Un profesor de arquitectura cumplió lo que podría considerarse el sueño de muchas personas que viven bajo el intenso yugo de la ciudad y su constante movimiento.

Juan Pablo Corvalán (52) diseñó su propia casa en el cerro Pochoco, en el sector El Arrayán, Lo Barnechea.

El decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Las Américas aprovechó un apartado terreno de dos hectáreas perteneciente a sus padres y convirtió su propuesta en un verdadero refugio de montaña.

Según relató LUN, ahora tiene aire puro, una vista privilegiada y, por supuesto, un contacto directo con la naturaleza. Su aventura comenzó hace ocho años, y vivir en un hogar compacto de 75 metros cuadrados no representaría ningún inconveniente para él.

“En los últimos años se ha avanzado mucho en temas de conectividad e infraestructura”, aseguró Corvalán. Es más, solo tardaría entre 25 y 30 minutos en llegar a su trabajo y hasta tiene fibra óptica para las labores remotas.

“Tampoco tengo problemas con el tema del delivery, llegan sin ningún inconveniene”, relató. “Convivo con la intensidad de la ciudad por mi trabajo y llevo una vida mucho más tranquila para compensar”, detalla.

El espacio tiene dos dormitorios, una cocina abierta hacia el estar, dos baños e incluso un estudio de música en el entrepiso. Sumado a eso, en el exterior cuenta con piscina y en la misma parcela hay otro vecino con el que tiene buena relación. “Como un hermano mayor que nunca tuve”, admitió.

