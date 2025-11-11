Desde $3.000: multitienda chilena anuncia gran remate de ropa en varios locales
Revisa aquí la lista de sucursales que tendrán ofertas hasta agotar stock.
Un ofertazo como pocos fue anunciado por la multitienda Family Shop.
La cadena de venta minorista, que tiene 27 años de historia en Chile, está realizando un “Gran remate Corona” con un sinfín de prendas desde $3.000.
“Encuentra short, faldas, poleras y vestidos por $3.000, jeans a $8.000, pantalones y camisas $6.000, lencería a $3.000 y todo infantil $3.000″, detalla una publicación compartida en sus redes sociales.
Las sucursales que tendrán ofertas, tan solo hasta agotar stock, son:
- Tienda Outlet Park Reñaca
- Tienda Huérfanos
- Tienda Concepción Barros Arana
- Tienda Patio La Florida (apertura mañana)
- Tienda Mall Curico (Próximamente)
“¿Van a cerrar Family Shop?“, preguntó una seguidora al ver el post. “No...compraron la ropa de Corona y la están rematando en varias tiendas“, explicó otra.
