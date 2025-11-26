;

Los nuevos malls que Cencosud planea construir en Chile: varios en comunas de Santiago y del sur

El holding ligado a la familia Paulmann tiene una ambiciosa hoja de ruta para los próximos años. Esto es lo que se sabe.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Pese a que actualmente existen numerosos centros comerciales repartidos por distintas regiones de Chile, Cencosud está lejos de bajar el ritmo.

El holding ligado a la familia Paulmann habría definido una hoja de ruta para los próximos años y ya trabaja en nuevos desarrollos, incluso con el traspié que sufrió en Vitacura.

Según el Diario Financiero, la compañía mantiene en marcha varias remodelaciones y ampliaciones, entre ellas Costanera Center, Alto Las Condes y Florida Center, pero también prepara nuevos proyectos que ampliarán su presencia en el territorio nacional.

Si no salimos de Vitacura, la firma retomó una propuesta reformulada para el terreno de Kennedy Lateral con Padre Hurtado, terreno baldío frente al recinto icónico donde por años intentó impulsar el llamado Alto Las Condes 2.

Otro desarrollo que toma forma es el futuro centro comercial de Villarrica, en la región de La Araucanía. Tras obtener la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica para adquirir un terreno donde antes operó un Sodimac, el grupo quedó habilitado para avanzar en la idea.

Fuera de la capital, dos localidades destacan como prioritarias: Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, y Concón, en la Región de Valparaíso.

Ejecutivos de la industria aseguran que resultan atractivas por su dinamismo urbano y comercial. Eso sí, el holding no es propietario de terrenos ni ha firmado contratos en la zonas mencionadas.

A esto se suma el interés por nuevas ubicaciones que podrían transformarse en los próximos malls del holding. Según fuentes der rubro, Cencosud lleva meses evaluando alternativas en la región Metropolitana.

En el listado se incluyen comunas como Las Condes, donde ya sostuvo reuniones con autoridades municipales, además de Huechuraba y Buin.

Cabe mencionar que representantes de Cencosud también se reunieron con autoridades de Algarrobo y Los Ángeles para exponer posibles iniciativas de inversión. No obstante, de acuerdo con las mismas fuentes, se trataría de proyectos de escala más acotada.

