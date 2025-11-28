Delfina Guzmán recibe histórico galardón antes del estreno del documental sobre su vida

A sus 97 años y con más de siete décadas de trayectoria, Delfina Guzmán fue distinguida por la Universidad de Chile con la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, reconocimiento entregado en una ceremonia realizada en la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio La Moneda.

Durante el homenaje, la rectora Rosa Devés destacó: “Su temple, su oficio y humor entrañable (…) Nos enseñó con inteligencia y creatividad que la verdad se puede y se debe llevar de frente siempre. Sembró un oficio y lo compartió con otros y otras, dio vida en los escenarios y hoy cosecha los aplausos de un país que la celebra de pie”.

“La Universidad de Chile y su comunidad se unen a ese país y la distinguen como una de sus egresadas más ilustres”, añadió, subrayando el compromiso con la educación en Derechos Humanos y democracia.

En representación de la actriz, su bisnieta Lupe Eyzaguirre leyó un texto escrito por Francisca, nieta de Guzmán: “Incorrecta, agradecida, enorme, equivocada y no, esa es también, la que se equivoca y recalcula (…) Nunca se aburre, nunca, los días pasan por ella y todo lo observa".

“La actriz genial, deslenguada, pituca, memorable, valiente, esa era otra, sin parar, sin descansar y hacer, hacer, hacer, la dicotomía entre ser oligarca y pelear contra una dictadura dolorosa y peligrosa, saber navegar todas las aguas, con agudeza e inteligencia”, complementó.

La ministra Carolina Arredondo también expresó: “La Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra (…) es un reconocimiento justo y necesario a una trayectoria que ha engrandecido nuestras artes y nuestra memoria cultural (…) Querida Delfina, gracias por tu talento, por tu valentía y por recordarnos siempre que el arte es un acto profundamente humano”.

Tras la ceremonia, se estrenó el documental Delfina: cállese, apúrese y no se luzca, dirigido por Ricardo Carrasco, quien lo definió como una exploración existencial que revela a “una mujer fuera de época, que rompe todos los moldes (…) Era una mujer incansable, infatigable, alucinante”.