Actualizan la salud de Delfina Guzmán: su hijo revela cómo vive a los 97 años

La salud de la actriz volvió a generar preocupación después de que uno de sus hijos señalara que ya no puede movilizarse por sí sola.

Nelson Quiroz

Actualizan la salud de Delfina Guzmán: su hijo revela cómo vive a los 97 años

Durante los últimos días, la salud de la actriz Delfina Guzmán volvió a instalarse en la conversación pública luego de que uno de sus hijos comentara que la artista ya no puede desplazarse por sí sola.

Sin embargo, su entorno familiar insiste en que, pese a esas limitaciones físicas propias de su edad, la intérprete sigue plenamente consciente y conectada con su entorno.

En diálogo con La Tercera, Gonzalo Meza —uno de los cuatro hijos de Guzmán— explicó que la actriz “está bien para tener 97 años”, aunque reconoce que caminar se le ha vuelto difícil.

“Sus huesos ya no le aguantan, pero su cabeza funciona perfecto”, señaló, destacando que la familia la visita constantemente y que su lucidez continúa intacta. “Tiene días buenos y otros no tanto, como cualquier persona, pero en comparación, para su edad, tiene puros días buenos”.

Las declaraciones surgieron luego de que Joaquín Eyzaguirre, otro de sus hijos, comentara en TVN que la actriz “no puede caminar” y que esa restricción ha sido particularmente dura para ella. Aun así, subrayó que intelectualmente se mantiene activa, interesada en la lectura y con una memoria sólida.

Guzmán conserva además un rasgo que ha marcado su trayectoria: su fuerte independencia. Según Meza, nunca aceptó irse a vivir con alguno de sus hijos y continúa en su propio departamento, bajo sus propias reglas. “Es indomable, literalmente indomable”, expresó, asegurando que su madre ha sostenido siempre una vida autónoma y con carácter firme.

El estado de salud de la actriz coincide con un momento significativo para su carrera. El próximo 27 de noviembre, la Universidad de Chile —la misma institución donde se formó en los años 50— le entregará la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, en reconocimiento a su aporte al teatro nacional. Ese mismo día se estrenará el documental Delfina: cállese, apúrese y no se luzca, dirigido por Ricardo Carrasco Farfán, que repasa su vida desde una perspectiva íntima y familiar.

