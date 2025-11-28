Una controversia se instaló en torno a la Teletón 2025, tras que en Que te lo Digo se revelara que influencers y medios faranduleros habrían sido excluidos de la campaña solidaria. Sergio Rojas señaló: “Fíjate que nos acabamos de enterar de que el equipo de Teletón vetó a influencers de farándula”.

La información se reforzó con un mensaje publicado por Richard, de Todo se Sabe, quien escribió en Instagram: “Me han preguntado varias veces si estaremos en la Teletón, les comento que no estaremos… La organización de Teletón parece que olvidó la palabra INCLUSIÓN porque resulta que nos excluyeron a todos los medios de espectáculo y farándula afuera de esta campaña… ¿Por qué será?”.

“Nuevamente actuando las mafias de la televisión… Una es hacer farándula día a día y la otra es respetar la causa (cosa que siempre hemos hecho)… Como medio nosotros jamás hemos hecho algo con falta de respeto a esta causa… Si usted se pregunta por qué no hay rostro de farándula en esta causa es netamente porque VETARON a todos, incluso a los que ya estaban listos”, añadió.

En el panel, Danilo 21 entregó más antecedentes. “La verdad es una muy mala jugada, porque obviamente ellos no iban a hacer farándula, iban a apoyar la causa, cubrir la causa, pero nada, parece que la Teletón no es tan inclusiva como dice serlo”, enfatizó.

Tras ello, Antonella Ríos comentó: “O quizás ya están los roles determinados, que ya cada uno de los que está presente forma un grupo, ‘mafia, amigo’, que se pagan entre todos los favores. Porque no solo ellos no estuvieron convocados, a nosotros tampoco nos han convocado, y desde hace harto tiempo a mí tampoco me han llamado”.

“Si tú, como organización, hablas de un programa que se transmite durante tantas horas que habla de la inclusión, ustedes serían los primeros que deberían partir incluyendo rostros nuevos, porque es algo que pasa siempre, que están los mismos rostros todo el tiempo”, criticó Danilo 21.

“Gente que están metida en temas delictuales (...) ¿Por qué? Porque son los mismos de siempre. Siempre a los más morenitos, a los más pedorros, los mandan a las regiones, todo el tiempo lo mismo, eso es una ordinariez”, añadió.

La actriz, enseguida, lanzó: “Siempre se pagan favores con los canales, porque cuando la Teletón convoca rostros de cada canal, le pide algunos rostros, no todos”.

Tras ello, refiriéndose a los medios digitales excluidos, Antonella planteó: “¿Saben qué problema tienen? El mismo de nosotros, no somos amigos del poder, ese es el problema que tienen, no le chupamos (...) Yo no soy lamebotas“.

Finalmente, Sergio Rojas concluyó: “Ustedes están propiciando no discriminar a personas con capacidades diferentes, pero ustedes también lo están haciendo, porque discriminan a quienes no pertenecen a su mafia, y eso me parece triste y doloroso, porque justamente lo que tratan hacer estas nuevas generaciones, es romper el paradigma de las bellezas físicas, de los contactos, de las clases aristócratas”.