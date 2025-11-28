Impacto en Copiapó: ciclista de 32 años muere tras ser atacado por perros

La Unidad Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativo (SACFI) y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Atacama ordenaron diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó para indagar la muerte de un ciclista a causa de un ataque de perros.

El cuerpo del deportista fue hallado en un camino interior cercano a la cuesta Cardones, en la salida sur de Copiapó, por un conductor que transitaba por el sector.

Diligencias y veracidad de los hechos

Hasta el lugar concurrió el fiscal Sebastián Coya González, junto a integrantes del ECOH y detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, para realizar la revisión del sitio y del cuerpo.

El fiscal Coya confirmó la veracidad de la denuncia:

“Una vez que tomamos conocimientos del fallecimiento ocasionado por el ataque de perros ocurrido en la Ruta C-400, nos constituimos para realizar las primeras diligencias y se pudo constatar la veracidad de los hechos denunciados. Contando con la declaración de testigos referidas al momento del hallazgo de la persona fallecida”.

Identificación y peritajes

Inicialmente, el fallecido se mantenía en calidad de NN, pero durante la tarde la PDI informó que se trataba de un hombre chileno de 32 años.

Los peritos del Laboratorio de Criminalística regional y detectives de la Brigada de Homicidios y la BICRIM de la PDI desarrollaron diligencias en el lugar. Esta labor pericial determinó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones atribuibles a mordeduras de perros que frecuentan ese sector.

El Servicio Médico Legal (SML) procedió con el levantamiento del cuerpo para la autopsia de rigor.