Capturado en su propia alcaldía: Carabineros detiene al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, por presunto delito sexual

El Ministerio Público indaga una acusación de violación que involucra al jefe comunal.

Nelson Quiroz

Benjamín Quinteros

Carabineros confirmó esta tarde la detención del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quien permanece al interior de la 3ª Comisaría de la comuna. Según información recopilada por Radio ADN, la autoridad fue aprehendida en el propio edificio municipal y trasladada posteriormente al cuartel policial, acompañado por el jefe de prensa de la Municipalidad de Alto Hospicio.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la detención se produjo en el marco de una investigación por el presunto delito de violación que involucra al jefe comunal.

La Fiscalía de Tarapacá informó que en los próximos minutos entregará mayores antecedentes sobre el procedimiento y la etapa en que se encuentra la indagatoria.

Hasta ahora, la Municipalidad de Alto Hospicio no ha emitido una declaración pública sobre el caso.

