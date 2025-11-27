Venezuela revoca licencias a seis aerolíneas tras rechazo a ultimátum de reanudar vuelos: entre ellas está Latam

Venezuela concretó su advertencia y dejó sin efecto las licencias de operación de seis aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos tras la alerta de seguridad aérea emitida por Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) informó que desde el 26 de noviembre quedó publicado el decreto que revoca la concesión a Iberia, TAP Portugal, LATAM Airlines (filial colombiana), Avianca, Turkish Airlines y Gol.

La decisión se tomó luego de que las compañías no accedieran a retomar sus operaciones dentro del plazo de 48 horas fijado por las autoridades venezolanas.

Fuentes cuestionamientos a EE.UU.

Según el INAC, estas firmas “se sumaron a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos”, al suspender “unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela”.

El organismo también cuestionó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no tendría competencia para emitir una alerta de seguridad sobre el espacio aéreo venezolano.

Pese a que aerolíneas como Iberia, TAP y Avianca habían expresado su disposición a mantener sus rutas, señalaron que solo podrían hacerlo cuando existieran condiciones adecuadas para operar.