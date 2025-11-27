Tensión y angustia: impactante registro del momento en que chofer de micro atropelló a una mujer quitándole la vida

Una tragedia ocurrió en la intersección de avenida Corrientes y Forest, en el barrio de Chacarita, Buenos Aires, Argentina, donde una mujer murió tras ser atropellada por una micro.

El vehículo circulaba sin sobresaltos y transitaba de manera correcta cuando efectuó un giro permitido cuando impactó de lleno con la transeúnte.

La víctima también cruzaba por un paso peatonal habilitado, por lo que no hubo falta aparente por ninguna de las dos partes.

Sin embargo, el chofer del bus, que mantuvo la atención siempre al frente, desvió la mirada por tan solo un segundo para chequear por los retrovisores al momento de la curva y, al retomar el frente, se encontró con la mujer de forma repentina.

Asimismo, conforme a lo que se puede ver en las cámaras de seguridad del transporte (que apuntaban en ambos lados) se ve al peatón con la vista al frente sin mirar a los lados para comprobar el tránsito.

“¡Uuuh! La con... de tu madre. No. No, por favor, no", se escucha decir al conductor, evidentemente afectado por lo ocurrido. De forma inmediata, se quitó el cinturón de seguridad y, lamentándose, se bajó para prestar ayuda y hacerse cargo de la emergencia.

Testigos y pasajeros también acudieron rápidamente a asistir a la mujer, mientras el chofer aguardaba la llegada del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias).

Pese a la rápida derivación al Hospital Pirovano, la hija de la víctima confirmó su fallecimiento a través de redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, pero volvió a ser noticia estos días luego de que salieran a la luz pública las imágenes de las cámaras y se hicieran virales, poniendo sobre la mesa la discusión en torno a la seguridad vial.