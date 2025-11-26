;

Venezuela recibe vuelo con 175 deportados desde EE.UU. en plena tensión diplomática

El vuelo aterrizó en Maiquetía en medio de alertas aéreas, rutas suspendidas y nuevas fricciones entre ambos gobiernos.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / JUAN BARRETO

Venezuela confirmó la llegada de un vuelo con 175 migrantes deportados desde Estados Unidos, en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos gobiernos.

La aeronave de Eastern Airlines, procedente de Arizona, aterrizó a las 11:45 hora local en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Según el Ministerio de Transporte venezolano, a bordo viajaban 142 hombres y 26 mujeres, además de dos adolescentes y cinco niños.

El Ministerio de Justicia informó que entre los pasajeros se encontraba un menor identificado como Aidan Isaac, quien había permanecido retenido por meses por autoridades migratorias estadounidenses.

Las autoridades venezolanas no entregaron más detalles sobre su situación, pero aseguraron que se activarán protocolos de protección y reintegración familiar.

La llegada de este grupo ocurre en un contexto de tensiones crecientes. En los últimos días, EE.UU. emitió una alerta para pilotos y aerolíneas, advirtiendo sobre riesgos al volar sobre Venezuela y el Caribe sur, lo que llevó a cancelar varios vuelos internacionales.

Getty Images / JUAN BARRETO

