“Actividad militar en aumento”: aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela tras alerta de Estados Unidos

Fuentes citadas por Reuters afirmaron que la nueva fase de la operación podría comenzar en los próximos días, incluso con misiones encubiertas.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / NurPhoto

Varias aerolíneas internacionales suspendieron este sábado sus operaciones hacia Caracas luego de que la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una advertencia por el deterioro de la seguridad aérea en Venezuela.

Según el organismo, la “actividad militar en aumento” y recientes interferencias en los sistemas de navegación satelital elevan el riesgo para aeronaves que sobrevuelan el país.

ADN

GETTY IMAGES / NurPhoto

De acuerdo a El País, entre las compañías que cancelaron sus vuelos están Iberia, Avianca, TAP y Gol, mientras que otras mantienen operaciones sujetas a evaluación.

La disposición de la FAA —vigente hasta el 19 de febrero— no prohíbe el tránsito aéreo, pero exige a las aerolíneas informar con 72 horas de anticipación si planean ingresar al espacio aéreo venezolano y extremar precauciones ante amenazas que podrían afectar despegues, aterrizajes y operaciones en tierra.

El aviso coincide con un incremento del despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela, incluido el arribo del portaaviones USS Gerald Ford para apoyar la llamada Operación Lanza del Sur, orientada —según Washington— a combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

Fuentes citadas por Reuters señalan que una nueva fase de la operación podría iniciar en los próximos días, incluso con misiones encubiertas, y reconocen contactos diplomáticos entre ambos países. Entre los objetivos que se discuten, algunas fuentes apuntan a presiones directas para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro.

La tensión ha generado incertidumbre en el sector aeronáutico regional. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela advirtió que “vuelos internacionales podrían verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil”, e instó a los pasajeros a mantenerse atentos a los avisos de cada compañía. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano no ha clarificado si adoptará medidas adicionales.

Estados Unidos sostiene que el aumento de operaciones militares responde a la designación de varios grupos criminales —incluido el Tren de Aragua y el cartel de los Soles— como organizaciones terroristas. Sin embargo, autoridades venezolanas y observadores internacionales sospechan que el creciente despliegue podría tener motivaciones políticas.

