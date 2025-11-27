Rayos en Marte: NASA confirma actividad eléctrica que podría complicar futuras misiones

El róver Perseverance de la NASA detectó por primera vez evidencia directa de actividad eléctrica en la atmósfera de Marte, identificando pequeñas descargas asociadas a los frecuentes torbellinos de polvo del planeta rojo.

El hallazgo, captado con el instrumento SuperCam en el cráter Jezero, confirma la existencia de los llamados “mini-rayos”.

Según el estudio publicado en Nature, las grabaciones de audio y las mediciones electromagnéticas revelan descargas diminutas que se producen cuando los granos de polvo chocan y generan acumulación de carga.

“Es una chispa de apenas unos milímetros, no un rayo como en la Tierra”, explicó Ralph Lorenz, coautor de la investigación.

Baptiste Chide, autor principal, asegura que este fenómeno tiene “implicaciones directas para la química atmosférica, el clima y la habitabilidad”.

También advierte que podría afectar equipos electrónicos de futuras misiones, e incluso representar un riesgo para astronautas que algún día exploren Marte.

Los investigadores analizaron 28 horas de registros obtenidos durante dos años marcianos, detectando 55 descargas vinculadas principalmente a diablos de polvo y frentes de tormenta.

En algunos casos, los vientos dentro de estos remolinos alcanzaron los 158 km/h.

El fenómeno, descrito como triboelectricidad, es comparable a la electricidad estática en la Tierra. “Es como la chispa que sientes al tocar una manilla en un día seco”, ejemplificó Franck Montmessin, otro de los firmantes.

Con este descubrimiento, Marte se suma a la Tierra, Saturno y Júpiter como mundos con actividad eléctrica documentada.