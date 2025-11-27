Chilena llega a la final de Codificadas y busca el título de la Mejor Programadora de Latinoamérica

Javiera León, estudiante chilena de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, clasificó entre las 10 finalistas de Codificadas, el certamen de programación competitiva exclusivo para mujeres organizado por Tata Consultancy Services (TCS).

Más de 4.700 mujeres de 16 países se inscribieron en esta primera edición latinoamericana, representando a más de 150 instituciones.

La gran final se disputará el 1 de diciembre en Bogotá, Colombia, con una competencia de hasta cuatro horas donde las participantes resolverán desafíos técnicos.

La ganadora obtendrá el título de Mejor Programadora de Latinoamérica, junto a premios como oportunidades laborales, pasantías y proyectos académicos en TCS.

El evento se transmitirá en vivo por livestream y culminará con una ceremonia de premiación que incluirá representantes de universidades, gobierno y líderes de TCS.​

La iniciativa busca fomentar la participación femenina en tecnologías de la información, atrayendo a estudiantes y profesionales de distintos niveles.

“Codificadas no es solo un torneo, es una plataforma para descubrir el potencial femenino (...) estamos convencidos de que existen muchísimas mujeres latinoamericanas en el ámbito de la programación y su talento merece ser visibilizado”, expresó Ximena Jofré, HR Head de TCS Latinoamérica.​

Contexto de igualdad en STEM

Un informe de la UNESCO de 2024 indica que solo el 22% de los empleos en STEM en países del G20 son ocupados por mujeres, tendencia que preocupa ante la proyección de la OCDE de que el 80% de los trabajos futuros para 2030 estarán en estas disciplinas.

“Esta competencia es un paso significativo para abordar la subrepresentación de las mujeres en STEM. Con oportunidades e iniciativas como Codificadas, buscamos reducir esta disparidad de género”, aseguró Jofré.