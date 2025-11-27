;

Chilena llega a la final de Codificadas y busca el título de la Mejor Programadora de Latinoamérica

Se trata de una estudiante de la Universidad de Chile que ya destaca entre más de 4.700 participantes de 16 países.

José Campillay

Chilena llega a la final de Codificadas y busca el título de la Mejor Programadora de Latinoamérica

Javiera León, estudiante chilena de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, clasificó entre las 10 finalistas de Codificadas, el certamen de programación competitiva exclusivo para mujeres organizado por Tata Consultancy Services (TCS).

Más de 4.700 mujeres de 16 países se inscribieron en esta primera edición latinoamericana, representando a más de 150 instituciones.

La gran final se disputará el 1 de diciembre en Bogotá, Colombia, con una competencia de hasta cuatro horas donde las participantes resolverán desafíos técnicos.

La ganadora obtendrá el título de Mejor Programadora de Latinoamérica, junto a premios como oportunidades laborales, pasantías y proyectos académicos en TCS.

Revisa también:

ADN

El evento se transmitirá en vivo por livestream y culminará con una ceremonia de premiación que incluirá representantes de universidades, gobierno y líderes de TCS.​

La iniciativa busca fomentar la participación femenina en tecnologías de la información, atrayendo a estudiantes y profesionales de distintos niveles.

“Codificadas no es solo un torneo, es una plataforma para descubrir el potencial femenino (...) estamos convencidos de que existen muchísimas mujeres latinoamericanas en el ámbito de la programación y su talento merece ser visibilizado”, expresó Ximena Jofré, HR Head de TCS Latinoamérica.​

Contexto de igualdad en STEM

Un informe de la UNESCO de 2024 indica que solo el 22% de los empleos en STEM en países del G20 son ocupados por mujeres, tendencia que preocupa ante la proyección de la OCDE de que el 80% de los trabajos futuros para 2030 estarán en estas disciplinas.

Esta competencia es un paso significativo para abordar la subrepresentación de las mujeres en STEM. Con oportunidades e iniciativas como Codificadas, buscamos reducir esta disparidad de género”, aseguró Jofré.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad