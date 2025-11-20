La NASA presentó nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que atraviesa el sistema solar y que, según los astrónomos, podría provenir de un sistema mucho más antiguo que el nuestro.

El retraso en la publicación del material —atribuido al cierre temporal del Gobierno estadounidense— había alimentado teorías en redes sociales, aumentando la expectación en torno al objeto.

Sin embargo, las últimas observaciones muestran características propias de un cometa, incluida una coma de polvo y una cola bien definida.

Un visitante que despierta preguntas

Descubierto en julio por el sistema de telescopios ATLAS ubicado en Chile, 3I/ATLAS llamó rápidamente la atención por su trayectoria inusual y por tratarse apenas del tercer objeto interestelar detectado, después de ’Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019.

“Es natural que la gente se cuestione qué es lo que estamos observando. Eso también nos impulsa a investigar más”, señaló Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Otros especialistas de la agencia reforzaron la misma idea. “Este objeto se comporta exactamente como un cometa. No hay pruebas que indiquen otra cosa”, explicó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, enfatizando que no se han detectado tecnoseñales ni indicios que apunten a tecnología artificial.

Científicos derriban teorías alienígenas

El interés público creció aún más cuando un investigador externo sugirió que 3I/ATLAS podría no tener un origen natural. La comunidad científica respondió de inmediato.

Chris Lintott, astrofísico de la Universidad de Oxford, calificó esas ideas como “totalmente infundadas”, comparándolas con “decir que la Luna está hecha de queso”.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Ampliar

Ventana a un sistema solar antiguo

Las imágenes fueron recopiladas por más de una docena de instrumentos, incluidos los telescopios espaciales James Webb y Hubble, además de observatorios que orbitan Marte. Aunque la resolución es limitada por su distancia, permiten observar su composición y estructura.

Los primeros análisis indican que este cometa proviene de un entorno distinto al de nuestro sistema solar. “No solo es una señal de otro sistema, es una mirada al pasado profundo, incluso anterior a la formación de la Tierra”, explicó Tom Statler, científico principal de la NASA.

Los expertos también detectaron diferencias químicas respecto a los cometas locales, lo que sugiere que se formó en condiciones muy distintas.

No representa peligro para la Tierra

3I/ATLAS continuará su paso a través del sistema solar durante las próximas semanas. Su aproximación más cercana a la Tierra ocurrirá el próximo mes, aunque la NASA confirmó que no representa ningún riesgo.

Larry Denneau, astrónomo de la Universidad de Hawái y coinvestigador del proyecto ATLAS, señaló que el objeto ya se encuentra en trayectoria de salida y pronto volverá a la región interestelar de donde provino.