Pellegrini niega contactos con la ANFP para dirigir a La Roja: “Ni he conversado con el presidente ni ha venido ninguna delegación”

El técnico del Real Betis abordó los rumores que lo vinculaban con la selección chilena tras el triunfo sobre el Utrecht en la Europa League.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, habló este jueves tras el triunfo por 2-1 sobre el Utrecht en la Europa League y negó haber tenido conversaciones con la ANFP para asumir como técnico de la selección chilena.

“Ni he conversado con el presidente ni ha venido ninguna delegación para acá. Lo he dicho muchas veces, yo estoy muy contento y comprometido con el Betis aquí en España”, declaró el ‘Ingeniero’ en conferencia.

“Por otro lado, también he dicho que me gustaría mucho terminar dirigiendo a una selección en un Mundial o la Copa América. Pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía. Hay centrarnos en el derbi que tenemos el día domingo", agregó de cara al duelo frente al Sevilla.

Respecto al partido contra el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, Pellegrini confirmó la baja de Isco. “Creo que eso lo pueden contestar mejor los médicos mañana, una vez que vean realmente las lesiones. Lo de Isco es imposible que esté para el día domingo".

“Y lo de Amrabat también yo creo que es muy difícil, pero yo no soy el médico. Vamos a ver cómo evolucionan ellos en estas horas", complementó.

Además, señaló que “absolutamente todo el mundo en la ciudad está esperando el partido. Los dos llegamos con bajas importantes, estamos centrados en conseguir los tres puntos que sería fundamental sumarlos en LaLiga y poder darle una alegría a la hinchada".

“Esperamos no fallarles. Sabemos lo que significa tanto para un equipo como para el otro y los jugadores saldrán al cien por cien a buscar los tres puntos”, sentenció.

