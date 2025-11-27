Mientras la temporada 2025 del fútbol chileno está a solo días de terminar en todas sus categorías, el trabajo en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) continuará pensando en la Selección Chilena.

La Roja necesita un técnico para el nuevo proceso camino al Mundial 2030, y si bien hay tiempo, en Quilín saben que la presión y la expectativa de los hinchas es alta.

Uno de los nombres que suena, como siempre suele suceder, es Manuel Pellegrini. El ‘Ingeniero’ tiene la gran chance de arribar a Juan Pinto Durán, como hace varios años lo viene adelantando y el 2026 podría ser su oportunidad.

“Siempre he dicho que depende él, la decisión es de él. Está vigente en Europa, tiene fuerzas, se nota la calidad profesional y humana y lo que pone en cada uno de sus compromisos. Va a depender de él porque las puertas siempre van a estar abiertas, todo Chile sabe que sería muy bienvenido, independiente la dirigencia que haya el día de mañana”, dijo Pablo Milad en conversación con TNT Sports.

Agregó sobre los primeros contactos con el chileno, que: “Independientemente que haya algún tipo de comunicación, que es normal, hay una relación cercana, es chileno y está preocupado de la Selección y del fútbol chileno”, dijo.

Al finalizar, tuvo palabras para Nicolás Córdova: “no hay prisas, las Clasificatorias comenzarán en marzo o junio de 2027, tenemos bastante tiempo. Él va a seguir a cargo del fútbol formativo y si no se da la llegada del futuro técnico, él va a seguir como interino hasta que llegue el técnico de forma definitiva”, cerró Milad.