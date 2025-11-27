;

PDI confirma identidad de turistas fallecidos en Torres del Paine y se completa la lista de víctimas

Gracias al trabajo y coordinación con la embajada de Alemania en Chile, se logró identificar a todos los excursionistas.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / © Marco Bottigelli

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este jueves la identidad de los dos turistas alemanes que permanecían sin reconocimiento formal tras la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine.

Gracias a coordinaciones con la embajada de Alemania en Chile y a pericias dactiloscópicas realizadas por el Laboratorio de Criminalística de Punta Arenas, se determinó que las víctimas correspondían a un hombre de 52 años y una mujer de 45.

Con esta confirmación, quedaron plenamente identificados los 5 excursionistas que murieron luego de ser sorprendidos por una tormenta en el circuito “O”, uno de los trayectos más exigentes del macizo.

La lista la componen Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, ambos de nacionalidad mexicana; Victoria Bond, ciudadana británica; y los alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein.

Revisa también

ADN

Según los antecedentes de las autoridades, el grupo fue golpeado por un evento climático inusual, con ráfagas de viento que alcanzaron los 193 km/h, nieve intensa y un terreno que se volvió prácticamente intransitable.

La emergencia se concentró en las cercanías del sector Los Perros, donde varios excursionistas quedaron atrapados sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Labores de búsqueda

Las labores de búsqueda y rescate se extendieron por días en un área de difícil acceso y bajo condiciones meteorológicas adversas.

Una vez rescatadas las víctimas, los fallecidos fueron trasladados, mientras se mantiene el apoyo a los familiares. Paralelamente, las autoridades continúan evaluando el estado de las rutas internas del parque.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad