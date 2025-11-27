PDI confirma identidad de turistas fallecidos en Torres del Paine y se completa la lista de víctimas

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este jueves la identidad de los dos turistas alemanes que permanecían sin reconocimiento formal tras la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine.

Gracias a coordinaciones con la embajada de Alemania en Chile y a pericias dactiloscópicas realizadas por el Laboratorio de Criminalística de Punta Arenas, se determinó que las víctimas correspondían a un hombre de 52 años y una mujer de 45 .

Con esta confirmación, quedaron plenamente identificados los 5 excursionistas que murieron luego de ser sorprendidos por una tormenta en el circuito “O”, uno de los trayectos más exigentes del macizo.

La lista la componen Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, ambos de nacionalidad mexicana; Victoria Bond, ciudadana británica; y los alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein.

Según los antecedentes de las autoridades, el grupo fue golpeado por un evento climático inusual, con ráfagas de viento que alcanzaron los 193 km/h, nieve intensa y un terreno que se volvió prácticamente intransitable .

La emergencia se concentró en las cercanías del sector Los Perros, donde varios excursionistas quedaron atrapados sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Labores de búsqueda

Las labores de búsqueda y rescate se extendieron por días en un área de difícil acceso y bajo condiciones meteorológicas adversas.

Una vez rescatadas las víctimas, los fallecidos fueron trasladados, mientras se mantiene el apoyo a los familiares. Paralelamente, las autoridades continúan evaluando el estado de las rutas internas del parque .